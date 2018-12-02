В Киево-Печерской лавре отмечают день памяти преподобного Варлаама

В Воскресенье, в день памяти преподобного Варлаама, игумена Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил верным притчу о неразумном богаче, которая читалась в евангельском зачале.

«Эта Евангельская притча говорит о том, что богатство, которое Бог дает человеку для владения, Он дает не только для того, чтобы человек употребил его для своего удовольствия, чтобы он поделился с теми, кто в нем нуждается, кто беден и нищ», — подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Архипастырь также рассказал об отличиях между образованностью, житейской мудростью и премудростью духовной.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил хиротонию во диакона Антония Ковшара, студента I курса магистратуры Киевской духовной академии.

В завершение богослужения был совершен молебен и спето величание у раки с мощами преподобного Варлаама, игумена Печерского. После чего Архипастырь поздравил паству с воскресным днем и благословил всех.