В Германии епархии РПЦ заявили о разрыве общения с Константинопольским Патриархатом

Берлинско-Германская епархия Московского Патриархата и Германская епархия Русской Зарубежной Церкви прерывают общение с Константинопольским Патриархатом из-за украинского вопроса.

Такое заявление было принято на первом совместном заседании епархиальных советов, состоявшемся 29 ноября, сообщается на сайте Берлинско-Германской епархии.

В заявлении отмечается, что «действия Константинопольского Патриархата ставят под вопрос основы православной соборности, в частности, принцип консенсуса и равноправия в православной диаспоре».

Архипастыри и духовенство обеих епархий также выразили поддержку Блаженнейшему митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ.

«Считаем необходимым подчеркнуть, что Украинская Православная Церковь уже является автономной и независимой во всех ключевых сферах своей деятельности. Демонстративное игнорирование Константинопольским Патриархатом этого неоспоримого факта ведет к трагическим последствиям для всего украинского народа», - сказано в заявлении архиереев Германии.