СБУ Ровенской области вызвало на допрос священников УПЦ

Повестки о вызове на допрос к заместителю начальника следственного отдела СБУ в Ровенской области 30 ноября были вручены священнослужителям-благочинным Сарненской епархии Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии.

Как сообщил благочинный Костопольского благочиния архимандрит Иларион (Клебан), ему была вручена повестка о вызове на допрос на 5 декабря в Ровенское управление СБУ в качестве свидетеля по уголовному производству №22017180000000025.

Вместе с тем, и другие священнослужители-благочинные епархии, в том числе из отдаленных районов Ривненщины, сообщили о том, что получили подобные повестки без разъяснения, о чем должны свидетельствовать в СБУ.

"После принятия во время Собора епископов 13 ноября Постановления о последних церковных событиях в Украине, в разных регионах Украины почти одновременно состоялся ряд провокаций, направленных против иерархов Украинской Православной Церкви. В частности были проведены незаконные действия возле резиденций епархиальных управлений и епископов УПЦ. Кроме того, начались систематические вызовы епископов УПЦ на беседу в СБУ", - говорится в сообщении.

По убеждению председателя юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, «учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом “объединительном соборе”». Анализируя последние события, юрист подчеркнул, что перечисленные провокации являются прямым нарушением конституционных прав граждан Украины и имеют выраженный искусственный и централизованный характер.

Протоиерей Александр Бахов также напомнил права священнослужителей и верующих в случае вызова в СБУ, которые регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом. Он напомнил, что «лица имеют право воспользоваться правовой помощью, которая гарантируется статьей 59 Конституции Украины, и приходить вместе с адвокатом, и имеют право не свидетельствовать против себя и своих близких».