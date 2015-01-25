В Донецке совершена панихида по трагически погибшим от обстрелов мирным жителям

24 января в Донецке состоялось заупокойное богослужение в память по всем погибшим от обстрелов мирным жителям.

Панихида прошла в микрорайоне Боссе на остановке, где 22 января от минометного обстрела трагически погибли 8 дончан.

Об этом сообщает официальный сайт Донецкой епархии УПЦ.

По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона заупокойное богослужение возглавил благочинный Преображенского округа города Донецка протоиерей Петр Устименко.

В сослужении хора клириков Спасо-Преображенского кафедрального собора была совершена панихида и провозглашена вечная память трагически погибшим людям.

Пока шла панихида, дончане, собравшиеся на остановке, молились вместе с духовенством, люди несли красные гвоздики и зажигали свечи в память о жертвах войны.