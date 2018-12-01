Митрополит Онуфрий рассказал о том, как человек должен распоряжаться земными благами

В эфире телеканала «Интер» вышел шестой выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля», в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовным наставлением к зрителям.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал «Интер».

Предстоятель рассказал о том, как человек должен распоряжаться земными благами. Архипастырь разъяснил притчу Спасителя о безумном богаче (Лк. 12: 16-21) и подчеркнул, что человек имеет не «собирать богатство для себя», а «в Бога богатеть» и делиться земными богатствами с теми, кто особенно нуждается в помощи.

Блаженнейший владыка также объяснил смысл человеческой мудрости и смысл духовной премудрости. По словам владыки, если человек живет по Божьим заповедям, то у него появляется страх обидеть Бога, как сын боится обидеть отца. Этот сыновний страх заставляет человека искать эту духовную премудрость, которая «так учит человека жить на земле, чтобы конец его временной жизни был началом вечной жизни на Небе».

Также Предстоятель рассказал о земных сокровищах, условно назвав их калачом, частичку от которого хочет получить каждый, поэтому, как добавил Архипастырь, «они и есть причиной земной вражды, войн и всякого зла».

«Богатство человек должен собирать не для себя, а чтобы им пользовались все… Нужно жить так, чтобы вас уважали и те, кто живет рядом с вами, и те, кто будет жить после вас», — отметил Митрополит Онуфрий.