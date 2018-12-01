В Полтаве почтили память преподобного Паисия Величковского

В день памяти преподобного Паисия Величковского - уроженца Полтавы, по благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, торжественные богослужения состоялись в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре, где находится ковчег с частицей святых мощей преподобного Паисия.

Служение Божественной литургии в этот день возглавил протоиерей Михаил Волощук, сообщается на сайте Полтавской епархии УПЦ.

Ковчег с частицей мощей прп. Паисия Величковского по благословению Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила и по просьбе митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа был доставлен в Полтаву с Нямецкого монастыря (Румыния) архиепископом Ясским, митрополитом Молдовы и Буковины Феофаном (Румынская Православная Церковь) в ноябре 2016 года.