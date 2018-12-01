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В Кафедральном соборе УПЦ началась акция по сбору рождественских подарков для детей

00:32, 01 декабря 2018
Православие
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В Кафедральном соборе УПЦ началась акция по сбору рождественских подарков / foma.ru

Социальный отдел Кафедрального собора проводит благотворительную акцию "Подари детям праздник" по сбору канцтоваров, игрушек, игр, конструкторов, детской литературы, обуви, одежды, сладости. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

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Собранные подарки будут переданы детям-сиротам и детям с онкозаболеваниями. 

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