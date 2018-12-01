В Кафедральном соборе УПЦ началась акция по сбору рождественских подарков для детей.

Социальный отдел Кафедрального собора проводит благотворительную акцию "Подари детям праздник" по сбору канцтоваров, игрушек, игр, конструкторов, детской литературы, обуви, одежды, сладости. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Собранные подарки будут переданы детям-сиротам и детям с онкозаболеваниями.