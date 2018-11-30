Митрополит Павел заявил, что не проживал там, где прошел обыск СБУ

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что давно не жил в доме, в котором сегодня сотрудники СБУ провели обыск.

Об этом он сообщил на брифинге, сообщает «112».

"Сегодня в доме, который числится за мной, были обыски. Но с 2013 года я там ни разу не был. В 2014 году этот дом был разграблен, украдены пять икон", - рассказал митрополит Павел.

Со слов наместника лавры следует, что в доме, где проходил обыск, правоохранители нашли некую "брошюру".

"Кто-то положил брошюру 2017 года, но я там был в 2013 году", - отметил митрополит Павел.

Также наместник Киево-Печерской лавры заявил, что сегодня на него "оказывается давление со всех сторон".

Митрополит также отметил, что обыски СБУ проводились на сельскохозяйственном предприятии лавры.

"Меня удивляет другое: делают обыски по такой статье, но почему идти в хозяйство? Что, коровы - террористки? Овцы? Что искать там? Я не против, пусть ищут.. Там уже была служба прокуратуры Бориспольского района", - добавил он.

Также он отметил, что ведение хозяйства необходимо братии монастыря для того, чтобы помогать нуждающимся, поскольку монахи Киево-Печерской лавры опекают 21 детский дом, 18 детских домов семейного типа, а также помогают продуктами городским больницам.

Митрополит Павел сообщил о том, что дом, в котором проводились сегодня обыски, давно продается с целью оказать благотворительность.

«Этот дом продается, если вы его купите, мы развезем эти средства по детским домам - это то, что я делаю и буду делать», - заявил владыка Павел.

Как сообщалось, 30 ноября Служба безопасности Украины проводила обыск по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). В хозяйство митрополита Павла в селе Вороньков Бориспольского района приехали три автобуса с представителей СБУ.