На Черниговщине освятили новый православный храм в честь Архистратига Михаила

В четверг, 29 ноября Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент совершил чин великого освящения храма во имя Архистратига Михаила села Бахмач Бахмачского района Черниговской области.

После завершения освящения храма Архипастырь возглавил в нем служение первой Божественной литургии, сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.

На Малом входе Архиепископ Климент по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия наградил настоятеля храма протоиерея Василия Гладиша высокой богослужебной наградой ‑ правом служения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами к “Отче наш”.

После чтения Святого Евангелия Владыка обратился к пастве со словом проповеди.

За литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После Божественной литургии Архиепископ Климент поблагодарил всех, кто приобщился к богоугодному делу строительства храма, и с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви наградил благотворителей соответствующими отличиями.

В этот день в храм прибыла чудотворная Борзнянская икона Божией Матери, перед которой Архипастырь вместе с духовенством совершили молебен Пресвятой Богородице.