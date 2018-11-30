цей матеріал доступний українською

На Черниговщине освятили новый православный храм в честь Архистратига Михаила

18:05, 30 ноября 2018
Православие
333 0
В храм прибыла чудотворная Борзнянская икона Божией Матери / orthodox.cn.ua

В четверг, 29 ноября Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент совершил чин великого освящения храма во имя Архистратига Михаила села Бахмач Бахмачского района Черниговской области.

После завершения освящения храма Архипастырь возглавил в нем служение первой Божественной литургии, сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.

/ orthodox.cn.ua

На Малом входе Архиепископ Климент по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия наградил настоятеля храма протоиерея Василия Гладиша высокой богослужебной наградой ‑ правом служения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами к “Отче наш”.

После чтения Святого Евангелия Владыка обратился к пастве со словом проповеди.

За литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После Божественной литургии Архиепископ Климент поблагодарил всех, кто приобщился к богоугодному делу строительства храма, и с благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви наградил благотворителей соответствующими отличиями.

В этот день в храм прибыла чудотворная Борзнянская икона Божией Матери, перед которой Архипастырь вместе с духовенством совершили молебен Пресвятой Богородице.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter