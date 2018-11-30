Открыт сбор средств для лечения Плищука Николая – «Надеюсь и верю»

17-летний Николай Плищук из Житомира борется с опухолью и нуждается в помощи.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», Николай Плищук еще недавно был первокурсником, осваивал специальность электрика и жил обычной студенческой жизнью. Но так получилось, что студенческую парту он вынужден был сменить на больничную койку.

В апреле мальчик стал плохо себя чувствовать, у него внезапно появились боли в спине. Назначенное докторами лечение оказалось неэффективным. Однако проблемы стали нарастать. У Коли появились образования на голове и за ухом "шишки", и мальчика направили к лору. Доктор патологий лор-органов тоже не обнаружил. А парня тем временем беспокоила головная боль, увеличилась припухлость в височной доле, периодически онемевала левая часть лица. После проведенного обследования МСКТ головного мозга врачи обнаружили объемный процесс в левой височной кости. В июле мальчика прооперировали, и после консультации в национальном институте рака Коле назначили курс химиотерапии по месту жительства.

На прошлой неделе Коле делали КТ, по результатам которого есть позитивные изменения. В ближайшее время Коля должен заступить на очередной блок ХТ, для прохождения которой ему нужен препарат «Блеомицин» 15мг в количестве 2 флакона на общую сумму 2 960,50 грн. Финансовая ситуация в этой семье сейчас очень сложная. Три года назад отец мальчика попал в аварию. С трудом семье удалось его поставить на ноги, а в прошлом году еще и тяжело заболела мама.

«Спокойный и дружелюбный, добрый и очень внимательный», - с теплотой рассказывает о внуке его бабушка, Надежда Ивановна. Она очень любит внука и переживает за него. - «Мы надеемся и верим, что вылечим Колю, и все будет хорошо».

Ранее благодаря поддержке неравнодушных людей Николай получал необходимые для лечения лекарства. Без вашей помощи ему не справится с коварной болезнью.

О том, как и чем помочь Плищуку Николаю – читайте на сайте «Надеюсь и верю».