Вопрос жизни: Еремченко Олег нуждается в помощи – «Надеюсь и верю»

С сентября 2016 года Олег Еремченко борется за жизнь.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», до болезни мальчик посещал несколько секций, интересовался математикой и конструкторами. Футбол, веревочный парк, музыка - все это все осталось позади в жизни Олега. Заболел мальчик неожиданно. Коварная опухоль поразила правую височную долю мозга. Далее все завертелось как в страшном сне: обследование, консультации, операции, химиотерапии, лучевая терапия...

В июле Олегу исполнилось десять лет. Мальчик уже дважды получал необходимый для лечения препарат «Гливек», благодаря помощи неравнодушных людей, за что очень благодарны его родители.

Результаты последнего МРТ, которого в октябре с нетерпением ждали все: и мама с Олегом, и врачи и волонтеры - очень обнадеживающие. Опухоль закапсулювалася, не дает роста и не накапливает контраст. И мальчик изменился: он прибавил в весе, стал лучше выглядеть, продолжает обучение в школе - он находится на индивидуальном обучении.

Врачи продолжили прием препарата «Гливек», 2 упаковки «Гливек» на общую сумму 18 878,50 грн. Сбережения этой семьи исчерпаны лечением Олега, и отложить покупку дорогого препарата нельзя. Мама Олега сейчас находится в декретном отпуске по уходу за младшим сыном. Она вынуждена обратиться с просьбой о помощи для своего сына ко всем неравнодушным людям.

О том, как и чем помочь Олегу Еремченко – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».