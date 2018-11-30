В Кривой Рог из Венеции доставят частицу мощей мученицы Лукии Сиракузской

Частицу мощей мученицы Лукии Сиракузской доставят из Венеции в Спасо-Преображенский собор Кривого Рога в субботу 1 декабря.

Об этом сообщает «Фома в Украине».

Встреча святыни состоится перед началом всенощного бдения, в 16.00.

*Мученица Луки́я Сиракузская родилась в Сиракузах. В благодарность за исцеление матери при гробе мученицы Апфии в Катанах она раздала все свое имение бедным и дала Господу обет девства. Узнав об этом, жених Лукии донес властям, что она христианка.

Святую осудили на поругание, но Господь придал такую тяжесть ее телу, что множество людей не могло ее сдвинуть с места. Тогда деву Лукию обложили хворостом и зажгли большой костер, но пламя нисколько не вредило ей.

Пронзенная в гортань мечом, святая Лукия окончила свой подвиг. Это произошло в 304 г.

Память мученицы празднуется 26 декабря.