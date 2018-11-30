СБУ проводит обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят санкционированные следственные действия у наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Следственные действия проводятся под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, во исполнение поручения следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках уголовного производства, начатого по факту уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу (Лебедю). Продолжаются следственные действия», - говорится в сообщении.

Также на официальном сайте УПЦ сообщалось, что сегодня в 09.00 на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в село Вороньки (Киевская область) прибыли три автобуса с представителями СБУ для проведения обыска.