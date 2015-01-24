Миссия «Милосердие без границ» 25 января формирует десятый транш помощи мирному населению в зоне АТО

Миссия «Милосердие без границ», которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви, формирует десятый транш гуманитарной помощи для отправки мирному населению в зоне АТО.

25 января помощь будут собирать по адресу ул. Сурикова, 3, "Мегамаркет". Начало в 14.00.

Также можно заказать продукты в онлайн магазине. Магазин доставит их на склад, или лично привести продукты на склад.

Все подробности в колл-центре миссии: (044) 221 18 18.

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