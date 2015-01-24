Миссия «Милосердие без границ» 25 января формирует десятый транш помощи мирному населению в зоне АТО
15:56, 24 января 2015Православие
4878
Миссия «Милосердие без границ», которая действует под эгидой Украинской Православной Церкви, формирует десятый транш гуманитарной помощи для отправки мирному населению в зоне АТО.
25 января помощь будут собирать по адресу ул. Сурикова, 3, "Мегамаркет". Начало в 14.00.
Также можно заказать продукты в онлайн магазине. Магазин доставит их на склад, или лично привести продукты на склад.
Все подробности в колл-центре миссии: (044) 221 18 18.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter