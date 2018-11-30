В Минске открыли Белорусские Рождественские чтения, посвящённые молодежи

В Минске 29 ноября митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, возглавил церемонию открытия и пленарное заседание Четвертых Белорусских Рождественских чтений, посвященных теме «Молодежь: свобода и ответственность».

Торжественные мероприятия состоялись в конференц-зале Национальной библиотеки Беларуси, сообщает официальный портал БПЦ.

Форум организован Белорусской Православной Церковью.

Участие в открытии Чтений приняли: духовенство Белорусской Православной Церкви, парламентарии, представители ряда министерств и дипломатического корпуса, деятели науки и культуры, учащиеся высших и средних учебных заведений.

Перед началом форума епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил молебен в часовне в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при Минском онкодиспансере.

В рамках Чтений были подписаны Программа сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Программа сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Комитетом здравоохранения Мингорисполкома по вопросу помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Работа Чтений продолжится 30 ноября в секционном формате.