На Фанаре написали Устав для новой украинской Церкви, но дату выдачи Томоса не определили

Синод Константинопольского Патриархата, который 29 ноября завершился в Стамбуле, подготовил Устав для новой Православной Церкви в Украине, но дату проведения Объединительного Собора не назначил.

Об этом говорится в документе по решениям Синода, размещенном на официальном сайте Константинопольского Патриархата.

Опубликованное по итогам Синода Решение состоит из трех пунктов, последний из которых посвящен Украине.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского Патриархата предоставить автокефалию украинской Церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил Устав Украинской Церкви", - сказано в решении Синода Константинопольского Патриархата.

В свою очередь, Президент Порошенко, комментируя решение Синода, сегодня заявил: "Утвержден текст Томоса о предоставлении независимости украинской Церкви. А также принято решение о созыве Объединительного православного Собора. Дату проведения его вскоре огласит Патриарх Варфоломей".

Советник президента Ростислав Павленко, который присутствовал на заседании Синода, заявил, что текст Томоса уже составлен.

"Есть утвержденный Томос... На основе этого Томоса подготовлены предложения по Уставу Церкви, которые будут предоставлены для рассмотрения на Собор, который соберется в декабре. Дата будет объявлена Вселенским Патриархом, для того, чтобы представители всех конфессий, всех ветвей украинского Православия могли собраться на этот Собор", - заявил Ростислав Павленко в эфире "Прямого".

По его словам, Патриарх Варфоломей не только написал Устав новой Церкви, а и сам назначит дату Собора.

Вместе с тем, в официальном пресс-релизе Константинополя о тексте Томоса не сказано. По официальной информации заседаний Священного Синода в Константинопольском Патриархате в этом году больше не планируется.