Одобрены тексты служб святым Митрофану Пекинскому и Марфе Дивеевской

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре 29 ноября под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина состоялось шестое в 2018 году пленарное заседание Синодальной богослужебной комиссии.

Комиссия рассмотрела и одобрила тексты служб святому священномученику Митрофану, пресвитеру Пекинскому, и иже с ним пострадавшим, а также прп. Марфе Дивеевской, сщмч. Петру Черевковскому и блж. Василию Кадомскому, сообщает patriarchia.ru.

Все эти службы направлены на утверждение Священного Синода Русской Православной Церкви. Продолжилась работа над ранее одобренными службами с учетом присланных замечаний: сщмч. Сергию Лебедеву, прпп. Пересвету и Ослябе, прмчч. Вениамину и Никифору Соловецким, прпп. Зосиме, Савватию и Герману Соловецким, свт. Ионе Ханькоускому, Снетогорской иконе Божией Матери, прп. Иову Анзерскому. Службы одобрены в новой редакции и направлены на утверждение Священного Синода.

Во время заседания также проходила работа над службой Собору Валаамских святых. Комиссия рассмотрела и одобрила проект документа «Пассия в современном православном богослужении». Во исполнение поручения Священного Синода Комиссия разработала чинопоследование акафиста с молебном. Чинопоследование одобрено и направлено на утверждение Синода.

Следующее пленарное заседание Комиссии состоится в феврале.