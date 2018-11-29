Митрополит Павел рассказал о проверках Минкульта и заявил об открытых уголовных делах против него (видео)

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал об особенностях проверки специальной комиссией Министерства Культуры святынь и раритетов, которые находятся в монастыре.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, цитируя Митрополита Павла, такая проверка проходит впервые за 30 лет существования возрожденной обители.

«Не могу сказать, что это перепись. Не знаю, почему в настоящее время Министерством культуры Украины издан указ, чтобы проверили все раритеты, которые были переданы Киево-Печерской лавре в 1988 году и до 2000-х годов», – отметил митрополит Павел.

Владыка рассказал, что он встретился с комиссией, в которую вошли представители СБУ, Министерства культуры и Национального историко-культурного Киево-Печерского заповедника.

«Одна группа комиссии пошла в Дальние пещеры, другая – в Ближние пещеры. Храмы могут проверять в любое время. Однако поскольку лавру посещают много людей, то я попросил, чтобы проверка состоялась после 17 часов. Действительно, в комиссии прислушались к моим пожеланиям. Мы пообщались и предоставили им все то, что было передано лавре в течение этих 12 лет. Поэтому никто не переписывал ночью, никто не штурмовал монастырь. Мы просто выполнили решение Министерства культуры Украины», – сказал наместник.

Также митрополит Павел сообщил о том, что против него, как гражданина Украины, открыто несколько уголовных дел.

Вместе с тем он подчеркнул, что «никогда не был против суверенитета своего государства», а «стоял на основах независимости еще в 1991 году».

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к патриотам страны.

«Хочу заверить: я – гражданин своей страны, я сын Украины, кто бы, что ни говорил. Хотел бы, чтобы наши патриоты были действительно патриотами, не на словах, а на деле».

Митрополит Павел также прокомментировал угрозы в адрес обители и его лично: «Не удивлюсь, если будут обыски и притеснения».