Православная Церковь в Америке расширяет миссионерскую деятельность в Мексике

Мексиканская епархия Православная Церковь в Америке получила гранты на свои уникальные миссионерские проекты в Мексике, сообщает официальный сайт ПЦА.

«Большая часть активности епархии сосредоточена в отдаленных деревнях, куда Православная Церковь в Америке пришла несколько десятилетий назад, но которые ранее плохо окормлялись из-за ограниченного количества духовенства, недостатка средств и больших расстояний», — сказал священник Джон Паркер, который возглавляет Департамент евангелизации Православной Церкви в Америке.

Гранты, выделенные епархии, предназначены для строительства приходского дома и миссионерского центра в Сан Эстебане, который, как предполагается, станет основным центром миссионерской деятельности епархии, сказал клирики.

Игумену Серафиму поручено наблюдать за работой над созданием миссионерского центра в Сан Эстебане.

Архиепископ Алехо, глава православной епархии Мехико, выразил благодарность за поступивший от священноначалия Православной Церкви в Америке грант, который, по его словам, принесет значительную пользу миссионерской работе в мексиканских деревнях.

Седмица.Ru