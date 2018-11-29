Наместник Почаевской лавры успокоил верующих: обитель не захватывают

Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир успокоил всех, кто обеспокоен судьбой обители: пока попыток захвата монастыря не было.

Об этом говорится в обращении наместника, опубликованном на сайте Почаевской лавры.

«В последнее время к нам в лавру поступает большое количество сообщений и телефонных звонков, в которых неравнодушные люди спрашивают, не происходят ли провокации и нападения на лавру.

Владыка наместник и братия Почаевской лавры благодарим всех за заботу и волнение, и сообщаем, что попыток захвата лавры до сих пор не происходило. Сейчас в обители и вокруг нее все спокойно. Насельники лавры живут по установленному порядку, совершаются уставные богослужения. Двери лавры открыты для всех желающих помолиться и поклониться святыням», - говорится в обращении.

Митрополит Владимир попросил верующих молиться о мире и «не верить слухам и не распространять непроверенную информацию».