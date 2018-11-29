В УПЦ рассказали подробности о первом за 30 лет учете святынь Киево-Печерской лавры представителями Минкульта

Специальная комиссия, которая осуществляет первую за 30 лет от момента открытия монастыря проверку святынь Киево-Печерской лавры, была создана по инициативе Министерства культуры Украины.

В ее состав вошли сотрудники Министерства и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, сообщается на официальном сайте УПЦ.

"Наместник лавры митрополит Павел обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей, проверку наличия мощей в Ближних и Дальних пещерах лавры. Работа комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители", - пояснили на официальном сайте УПЦ.

По просьбе наместника обители, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляется исключительно мужчинами, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре.