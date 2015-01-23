В Германии состоялась встреча контактной группы представителей конфессий Украины и России

В городе Вупперталь (Германия) 20-22 января состоялась встреча Контактной группы глав и представителей церквей и религиозных организаций Украины и России, на которой были обсуждены шаги реализации резолюции Круглого стола в Осло от 11 сентября 2014 года.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, встреча состоялась при содействии Объединенной методистской церкви Германии. С благословения Его Блаженства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Киевского и всея Украины Украинской Православной Церкви во встрече принял участие заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

В ходе работы Контактной группы был высказан ряд предложений относительно приоритетных направлений дальнейшего развития диалога между представителями религиозных объединений двух стран. Были предложены пути расширения предоставления религиозными организациями гуманитарной помощи для жителей Донбасса, вынужденных переселенцев и беженцев. Также были рассмотрены возможные шаги по продолжению диалога церквей и религиозных организаций обеих стран с целью поиска примирения между народами.