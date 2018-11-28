В Минской духовной академии отметили день памяти небесного покровителя

В день памяти святого апостола Филиппа, 27 ноября, состоялся актовый день Минской духовной академии имени святителя Кирилла Туровского.

Торжества по случаю актового дня возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, сообщается на официальном сайте Беларусской Православной Церкви.

Торжества начались с Божественной литургии в академическом храме святителя Кирилла Туровского, которую возглавил Патриарший экзарх.

По окончании богослужения владыка Павел поздравил ректора МинДА архимандрита Сергия, преподавателей, учащихся и гостей с актовым днем духовной академии и обратился к собравшимся со словом назидания. Патриарший экзарх призвал будущих пастырей, вдохновляясь жизнью святого апостола Филиппа, самоотверженно нести свет богооткровенных Евангельских истин всем людям.

По окончании богослужения состоялось торжественное собрание по случаю актового дня Минской духовной академии.

Архимандрит Сергий (Акимов) представил отчет о текущем положении дел в Минской духовной академии, отметив, что в настоящее время общее количество учащихся составляет 113 человек, что является максимальным числом за всю историю существования академии.

Торжества завершились традиционным концертом.