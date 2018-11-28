Когда и как возникли посты в христианстве

К христианам пост перешел из Ветхого Завета. Тогда он означал полное воздержание от еды и длился от нескольких часов до нескольких дней (Моисей постился все 40) и означал жертву, в которую человек приносил сам себя. С возникновением христианства посты стали пониматься как сугубое покаяние, их продолжительность увеличилась, но в это время разрешалось есть определенную пищу — постную. Прежде всего верующие отказывались от мяса и продуктов животного происхождения. Так сформировались многодневные посты: Великий, Успенский, Петров, Рождественский и однодневные в среду, пятницу, Крещенский сочельник (18 января); Усекновение главы Иоанна Крестителя (11 сентября); Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

1

Великий пост

Великий пост возник как воспоминание о сорокадневном посте Спасителя в пустыне и также как подготовка верующих к таинству Крещения, которое происходило в Великую Субботу, за день до Пасхи. Вместе с желающими креститься стали поститься и уже крещеные христиане. Окончательно сроки поста сформировались в IV веке, а 69-е апостольское правило закрепляет этот пост как обязательный для всех христиан. В нем же есть указание на соблюдение однодневных постов в среду (день, когда Христа предали) и пятницу (день, когда Христа распяли) в течении всего года с несколькими исключениями в виде «сплошных» недель, когда нет постных дней.

2

Петров пост

Утвержден в память о том, как постились апостолы, прежде чем отправиться на проповедь Евангелия (Деян 13:3). Изначально Петров пост был так называемым «компенсаторным», то есть для тех, кто не смог соблюдать Великий пост (например, человек был в плавании). Этот пост начинался после Пятидесятницы (Троицы) и заканчивался в конце августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас пост начинается через 9 недель после Пасхи, а заканчивается всегда 12 июля, в день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, т. е. может длиться от 8 до 40 дней, а по строгости намного уступает Великому.

3

Успенский пост

Успенский пост — вторая часть «компенсаторного» (смотрите слайд № 2) поста, из которого ради человеческой слабости убрали целый месяц — июль. Пост установился около X века. Теперь он начинается 14-го и заканчивается 28-го августа — в день Успения Пресвятой Богородицы, к которому верующие готовят себя постом. По строгости сравним с Великим постом: рыба разрешается один раз — на праздник Преображения Господня (19 августа).

4

Рождественский пост

Рождественский пост установили около IV века и длился он всего 7 дней — так верующие стали готовиться к празднику Рождения Спасителя. С XII века пост длится уже 40 дней, и таким спустя два века его узнает Русская Церковь. Строгость Рождественского поста сравнима с Петровым, устав разрешает есть рыбу. Сейчас пост длится с 28 ноября по 6 января.

5

Кто регулирует строгость поста?

Человек и его духовник. Устав, по которому живет современная Православная Церковь — монастырский (Иерусалимский устав). Это максимально жесткие требования, причем сформированные исключительно для монахов. О том, как поститься, можно узнать из подробного календаря питания (например, Рождественского), но использовать его следует только как ориентир. О точном рационе лучше всего советоваться со священником.

6

Зачем верующим нужен пост?

С помощью поста Церковь напоминает человеку о важных событиях в истории спасения и готовит его к ним. Также пост можно сравнить с «духовной профилактикой», когда человек больше задумывается над своими поступками, мыслями и словами. Он учит подчинять желания разуму и воле, а их, в свою очередь, — слову Божьему.

"Фома"