В Минске отметили 30-летие возрождения сестринского служения

В Минской духовной академии состоялось общее собрание Союза сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви, посвященное 30-летию возрождения сестринского служения в Белоруси.

В мероприятии участвовали представителя 14 епархий, в том числе сестры милосердия с 30-летним стажем служения – именно те, с кого в 1988 году началось возрождение сестринского служения на белорусской земле, сообщается на официальном сайте БПЦ.

Возглавил собрание епископ Боровлянский Игнатий, викарий Минской епархии. Он зачитал приветственное слово Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла.

«Сейчас нам важно помнить, что сестринское движение начиналось не по указке сверху. Это был призыв сердца, добровольная инициатива православных христианок, которые считали своим священным долгом не только посещать храмы, молиться, участвовать в Таинствах, но и творить добрые дела во славу Божию...».

Пять сестер были награждены медалью Белоруской Православной Церкви святой преподобной Евфросинии Полоцкой. Девять сестер и один брат милосердия были удостоены грамот Патриаршего экзарха. 10 сестричеств милосердия были награждены грамотами Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белоруской Православной Церкви, которые вручил председатель отдела протоиерей Кирилл Шолков. 90 сестер и братьев получили благодарственные письма от Синодального отдела и Союза сестричеств.