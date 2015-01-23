Главе УПЦ КП сегодня исполнилось 86 лет

Патриарху Филарету сегодня, 23 января, исполняется 86 лет. Из-за трагических военных событий на Донбассе глава Киевского Патриархата отменил все торжества по случаю дня рождения, сообщает Галинфо.

Глава УПЦ КП родился 23 января 1929 года в селе Благодатном, Амвросиевского района, Донецкой области. В 1962 году он стал епископом. В советские времена был Мирополитом Киевским и фактически возглавлял Православную Церковь в Украине. В 1995 году стал главой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

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