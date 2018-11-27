В монастыре на Новом Валааме отметили столетие Финляндской Православной Церкви

В Новом Валааме отметили столетие Православной Церкви Финляндии.

Местом юбилейных торжеств по случаю столетия Финляндской Православной Церкви стал мужской монастырь в Новом Валааме, куда в 1940 году ушла братия Валаамской обители на Ладожском озере, спасаясь от советской власти, сообщает «Благовест-инфо».

На Божественную литургию в Спасо-Преображенскую церковь монастыря съехались все архиереи ФПЦ – архиепископ Хельсинки и всея Финляндии Лев, митрополит Оулу Илья и епископ Йоэнсуу Арсений. Однако празднование столетия Финляндской православной церкви прошло без участия священников Московского патриархата, поскольку Священный синод Русской православной церкви наложил запрет на сослужение с клириками Константинопольского патриархата, к которому относится ФПЦ.

После праздничной службы в главном храме Нововалаамской обители выступил хор «Певчие святого Иоанна Богослова», исполнивший сочинение английского композитора Ивана Муди «Страсти и Воскресение» для хора, солистов, струнного квинтета и колоколов.