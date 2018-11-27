Митрополит Онуфрий поздравил коллективы православных изданий с юбилеем

Блаженнейший Митрополит Онуфрий во вторник, 27 ноября, принял в своей резиденции на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры творческий коллектив журнала «Отрок» и газеты «Ионинский листок».

Встреча была приурочена к 15-летию выхода первого номера журнала «Отрок» и выпуска 1000-го номера «Ионинского листка». Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

От имени творческого коллектива архиепископ Обуховский Иона, главный редактор этих изданий, вручил Его Блаженству юбилейные издания журнала и газеты и рассказал Предстоятелю о новых творческих планах.

Блаженнейший владыка поблагодарил творческий коллектив «Отрока» и «Ионинского листка» за многолетний добросовестный труд на благо Святой Церкви и благословил всех. Наиболее активным Предстоятель вручил церковные награды.