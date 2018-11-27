Ко дню рождения святого Амфилохия Почаевского выпустили документальный фильм.

Документальная лента «Амфилохий Почаевский» опубликована на YouTube канале журнала «Фома в Украине». Она входит в цикл фильмов о современных православных святых «Святые и праведники XX века», созданный в 2013 году телевизионным агентством «Профи ТВ» при участии редакции журнала, сообщает «Фома в Украине».

Цель создателей – рассказать о святых – наших современниках, праведниках, чьи фотографии фактически стали иконами и о ком ещё могут рассказать знавшие их люди. В фильм о преподобном вошли уникальные кадры с воспоминаниями очевидцев и комментариями историков и священников.

Преподобный Амфилохий Почаевский родился 27 ноября 1894 г. в селе Малая Иловица на Тернопольщине. Принял постриг в Почаевской Лавре, прославился как великий православный подвижник и целитель. Преставился 1 января 1971 года и был причислен к лику святых Священным Синодом УПЦ в 2002 г.