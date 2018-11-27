Священник-врач рассказал, как поститься, чтобы не навредить здоровью

Завтра, 28 ноября, у православных христиан начинается Рождественский пост. О чем в первую очередь нужно помнить в преддверии этого духовного подвига, рассказал заместитель председателя Синодального отдела по вопросам охраны здоровья и пастырской опеки медицинских учреждений, врач по образованию протоиерей Геннадий Батенко.

– О Царствии Небесном — о чем же ещё помнить? Для чего мы всё это делаем? Для подготовки нашей бессмертной души. Так повелел Господь, так повелели апостолы. Значит, всё это с одной целью — Христа ради, спасения души своей ради.

И поститься нужно радостно, с правильным расположением духа, с любовью к ближним, а не с фарисейским: «Я пощусь. Значит, все, кто не постится, — плохие люди». Это самое главное.

Чтобы поститься радостно, сначала нужно возлюбить Христа. Еда — это временное явление, она нужна для тела. А пост несет прежде всего духовное значение.

Те, кто только пришли к Церкви и не могут начать поститься в полной мере, пусть ограничат себя в чем-то одном.

Во всём должен быть мудрый подход. Не нужно резко, так сказать, обрывать всё, а потом ходить на всех «рыкать». Если ты только входишь в Церковь, ограничь себя сначала только в мясе. Но, главное, не теряй расположения духа, чтобы ты всё это делал ради Христа.

Я помню, как сам студентом начинал поститься — потихонечку, помаленечку, шаг за шагом. И так приучаешь себя. Это навык. Постепенно он приобретается, и ты уже не становишься таким зависимым от еды, как раньше. Понимаешь, что можно обходиться и минимальным объемом еды.

А мысли о питательных веществах и витаминах, которые якобы нужно обязательно получать из еды в сутки, нам внушили, от них нужно избавляться. От таких мыслей нам себя так очень жалко сразу становится, так мы страдать начинаем от «недостатков витаминов». На самом деле это в нас идет духовная борьба.

Нужно избавиться от этих мыслей и поститься ради Христа. Иначе просто сядь на диету и не рассказывай всем, что ты постишься.

Что за пост не «Христа ради»? Это диета.

А то говорит, что постится, а сам ближних своих доедает. Как отец Михаил Бойко (Известный священник, клирик Покровского женского монастыря г. Киева. Почил в 2002 году, - прим.ред.) рассказывал... К нему подходит в Великий пост одна раба Божья, просит: «Батюшка, так плохо себя чувствую... Благословите рыбку кушать» — «Да, деточка. Бог тебя благословит. Кушай рыбку, только рыбака не кушай». Так вот и мы. Ешь ты эту рыбку, только не надо рыбака — своего ближнего — есть.

Всё должно быть подчинено единой цели: пост нужен для моей бессмертной души, для того, чтобы я соединился со Христом. А если человек про витамины думает, мышцы и «кубики», то это не пост.

По материалам сайта «Фома в Украине».