Бориспольская епархия УПЦ отметила свое 5-летие

В Бориспольской епархии УПЦ молитвенно отпраздновали 12-ю годовщину епископской хиротонии правящего архиерея и 5-летие со дня образования.

В понедельник, 26 ноября, Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в Покровском кафедральном Соборе города Борисполь. Об этом сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ.

После Божественной литургии владыка обратился к верующим со словом проповеди, в котором рассказал о служении святителя Иоанна Златоустого, современном положении дел в Церкви Христовой и место в ней священников и мирян.

Архиерей поздравил всех с 5-й годовщиной образования Бориспольской епархии.

В свою очередь секретарь епархии архимандрит Дионисий поблагодарил владыку за преданное служение Богу и пастве и поздравил владыку с 12-летием архиерейской хиротонии.