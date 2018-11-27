Предстоятель Молдавской Церкви обратился к Порошенко по поводу Почаевской лавры

Предстоятель Молдавской Православной Церкви Митрополит Владимир призвал Президента Украины Петра Порошенко "выполнить свою конституционную роль гаранта сохранения свободы и религиозного мира в стране", и заверил в своих усиленных молитвах о мире и единстве веры.

Об этом говорится в открытом письме, которое обнародовано на официальном сайте Молдавской Православной Церкви.

Предстоятель отметил, что “Православная Церковь Молдовы с большой тревогой узнала о намерении Министерства юстиции Украины аннулировать решение о передачи в пользование Украинской Православной Церкви, Предстоятелем которой является Блаженнейший Митрополит Онуфрий, монашеского комплекса Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область).”.

"Синод Православной Церкви Молдовы, духовенство и весь благочестивый молдавский народ выражает слова поддержки всему духовенству и украинскому народу, подчиняющемуся единственной канонической Православной Церкви Украины, которая сохраняет и передает неизменным непреложную истину будущим поколениям.”, – отмечается в письме.

В то же время Митрополит Владимир отметил "выдающуюся роль украинской святыни в духовной жизни православных Молдовы".

“С особым волнением мы следим за глубоким кризисом, в который была ввергнута Украинская Православная Церковь, цель которого посеять религиозную вражду среди населения Украины”, - рассказал Предстоятель Молдавской Православной Церкви.