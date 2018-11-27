Издан новый учебник по педагогике для духовных и светских высших учебных заведений
11:43, 27 ноября 2018Православие
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Преподаватель КДАиС выступил автором учебника по педагогике / kdais.kiev.ua
Вышел в свет новый учебник по педагогике для духовных и светских высших учебных заведений.
Автором пособия выступил преподаватель Киевской духовной академии и семинарии профессор Николай Алексеевич Супрун, сообщает пресс-служба КДАиС.
Издание предназначено для воспитанников и студентов духовных школ, а также студентов педагогических учебных заведений.
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