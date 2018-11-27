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Издан новый учебник по педагогике для духовных и светских высших учебных заведений

11:43, 27 ноября 2018
Православие
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Преподаватель КДАиС выступил автором учебника по педагогике / kdais.kiev.ua

Автором пособия выступил преподаватель Киевской духовной академии и семинарии профессор Николай Алексеевич Супрун, сообщает пресс-служба КДАиС.

Издание предназначено для воспитанников и студентов духовных школ, а также студентов педагогических учебных заведений.

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