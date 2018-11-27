Издан новый учебник по педагогике для духовных и светских высших учебных заведений

Вышел в свет новый учебник по педагогике для духовных и светских высших учебных заведений.

Автором пособия выступил преподаватель Киевской духовной академии и семинарии профессор Николай Алексеевич Супрун, сообщает пресс-служба КДАиС.

Издание предназначено для воспитанников и студентов духовных школ, а также студентов педагогических учебных заведений.