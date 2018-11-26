В Запорожской епархии УПЦ открыт конкурс на лучшего снеговика «Парад снеговиков».

К участию приглашаются воспитанников воскресных школ вместе с педагогами и родителями, сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.

Цель конкурса - создание праздничной атмосферы и привлечение детей и взрослых к творческому процессу по изготовлению снеговиков.

Фото работ принимаются до 18 февраля.

Народное голосование будет проходить на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ.