В Запорожской епархии УПЦ открыт конкурс на лучшего снеговика
20:50, 26 ноября 2018Православие
0 0
В Запорожской епархии УПЦ открыт конкурс на лучшего снеговика / hramzp.ua
В Запорожской епархии УПЦ открыт конкурс на лучшего снеговика «Парад снеговиков».
К участию приглашаются воспитанников воскресных школ вместе с педагогами и родителями, сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.
Цель конкурса - создание праздничной атмосферы и привлечение детей и взрослых к творческому процессу по изготовлению снеговиков.
Фото работ принимаются до 18 февраля.
Народное голосование будет проходить на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter