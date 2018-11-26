В Александро-Невской лавре проведут фестиваль «Лаврский кот»

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра и Фонд «Кедр» в рамках совместной социальной программы приглашают творческие коллективы и всех желающих принять участие в фестивале «Лаврский кот».

В этом году объявляется конкурс на лучшие фотографии для оформления выставки в «Котогалерее» Александро-Невской лавры во время проведения фестиваля в Духовно-просветительском центре «Святодуховский», сообщает "Монастырский вестник".

Гостями фестиваля станут питомцы приюта для животных «Второй шанс» на Васильевском острове.

Фестиваль «Лаврский кот» состоится 1 декабря в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской лавры.