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В Александро-Невской лавре проведут фестиваль «Лаврский кот»

19:29, 26 ноября 2018
Православие
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В Александро-Невской лавре проведут фестиваль «Лаврский кот» / lavra.spb.ru

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра и Фонд «Кедр» в рамках совместной социальной программы приглашают творческие коллективы и всех желающих принять участие в фестивале «Лаврский кот».

В этом году объявляется конкурс на лучшие фотографии для оформления выставки в «Котогалерее» Александро-Невской лавры во время проведения фестиваля в Духовно-просветительском центре «Святодуховский», сообщает "Монастырский вестник".

Гостями фестиваля станут питомцы приюта для животных «Второй шанс» на Васильевском острове.

Фестиваль «Лаврский кот» состоится 1 декабря в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской лавры.

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