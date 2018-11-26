В УПЦ обеспокоены тем, что Павленко ждут Фанаре редактировать Томос

В Украинской Православной Церкви не согласны с тем, что представители украинской власти планируют принимать участие в заседании Священного Синода Константинопольского Патриархата.

Об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний рассказал в интервью греческому агентству церковных новостей «Ромфея», сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В течение последней недели в украинских СМИ вышли десятки статей с грязными обвинениями против известных в нашем обществе епископов и священников. Кроме того, представители Службы Безопасности вызывают наших епископов для бесед», - рассказал митрополит Антоний, отметив, что Церковь испытывает сегодня давление.

В то же время, по его словам, давление оказывается и со стороны Константинопольского Патриархата.

«Если бы на нас давило только государство или другие нецерковные силы, для нас это не было бы так обидно, потому что мы знаем историю Церкви. Но когда это делает, или способствует этому другая Поместная Православная Церковь, имею в виду Константинопольская, то духовно и психологически нам это сложно принять», - сказал он.

«Все то, что делает Фанар, делает вместе с политическим руководством нашей страны», - сказал митрополит.

Он также прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что 28 ноября на Фанар полетит заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко, чтобы принять участие в заседании Священного Синода Вселенского Патриархата для конечного редактирования или утверждения текста Томоса.

«Так или иначе, мы наблюдаем странные вещи, когда государственные чиновники, миряне, планируют участвовать в заседании Священного Синода Церкви и пытаются решать церковные вопросы. Жаль, что это странное поведение мы видим в Константинопольском Патриархате, мы не согласны с этим и мы не допустим вмешательства политиков в церковные дела», - отметил управляющий делами УПЦ.