В Кривой Рог из Венеции прибудут мощи святой Лукии Сиракузской

Частица мощей святой мученицы Лукии Сиракузской будет доставлена в криворожский Спасо-Преображенский кафедральный собор из Венеции.

Мощи святой мученицы прибудут в Спасо-Преображенский собор перед началом всенощного бдения, 1 декабря, сообщает пресс-служба Криворожской епархии УПЦ.

«Верующие смогут молитвенно поклониться чудотворным мощам святой девы Лукии, невесты Христовой, и попросить у нее молитв пред Престолом Царя Славы Господа нашего Иисуса Христа», – говорится в сообщении на сайте епархии.

Мученица Лукия Сиракузская, дева родилась в Сиракузах. В благодарность за исцеление матери при гробе св. мученицы Апфии в Катанах она раздала все свое имение бедным и дала Господу обет девства. Узнав об этом, жених ее донес на Лукию, что она христианка. Святую осудили на поругание, но Господь придал такую тяжесть ее телу, что множество людей не могло ее сдвинуть с места. Тогда, дева св. Лукию обложили хворостом и зажгли большой костер, но пламя нисколько не вредило ей. Пронзенная в гортань мечом, св. мученица Лукия окончила свой подвиг, пострадав за Христа в 304 г. Память мученицы празднуется 26 декабря.