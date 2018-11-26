цей матеріал доступний українською

В Днепре освятили новый православный храм в честь Иоанна Златоуста

16:26, 26 ноября 2018
Православие
882 0
В Днепре освятили новый православный храм  / eparhia.dp.ua

В Днепре 25 ноября управляющий Днепропетровской епархией УПЦ митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней освятил новый храм в честь Иоанна Златоуста на городском жилмассиве «Самаровка».

По завершении чина Великого освящения храма архипастырь произнес проповедь, после чего совершил Божественную Литургию, сообщает сайт Днепропетровской епархии УПЦ.

/ eparhia.dp.ua

На сугубой ектении были возглашены прошения о мире на украинской земле, а митрополит Ириней прочитал молитву о мире в Украине и прекращении междоусобной брани.

/ eparhia.dp.ua

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия митрополит Ириней вручил регенту храма Ирине Борисовне Дылевской медаль Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, а труженикам грамота благословенные архиерейские грамоты.

В конце своего визита архипастырь поздравил богомольцев с историческим событием – Великим освящением храма и преподал всем святительское благословение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter