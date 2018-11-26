В Днепре освятили новый православный храм в честь Иоанна Златоуста

В Днепре 25 ноября управляющий Днепропетровской епархией УПЦ митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней освятил новый храм в честь Иоанна Златоуста на городском жилмассиве «Самаровка».

По завершении чина Великого освящения храма архипастырь произнес проповедь, после чего совершил Божественную Литургию, сообщает сайт Днепропетровской епархии УПЦ.

На сугубой ектении были возглашены прошения о мире на украинской земле, а митрополит Ириней прочитал молитву о мире в Украине и прекращении междоусобной брани.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия митрополит Ириней вручил регенту храма Ирине Борисовне Дылевской медаль Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, а труженикам грамота благословенные архиерейские грамоты.

В конце своего визита архипастырь поздравил богомольцев с историческим событием – Великим освящением храма и преподал всем святительское благословение.