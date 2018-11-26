В сети появился новый православный портал о богословии "Академия веры"

Известный портал «Богослов.RU» представил свой новый онлайн-проект — образовательно-просветительский портал «Академия веры».

Презентация проекта состоялась 23 ноября в Московской духовной академии, а представил ресурс руководитель «Богослов.RU» протоиерей Павел Великанов, сообщает сайт журнала "Фома".

По словам священника, «Академия веры» — это образовательная бесплатная платформа, которая способствует знакомству с широким кругом вопросов богословия, жизни Церкви, веры и нравоучения.

При этом изучить богословские вопросы посетители портала смогут постепенно — поднимаясь по уровням грамматика, ритора, философа, богослова.

— Мы впервые попробовали использовать не вполне привычные для нашего богословия приемы подачи информации: инфографику, интерактивные игры, различные тесты. Мы постарались минимализировать количество текстов, чтобы превратить это путешествие по богословию во что-то увлекательное. Насколько у нас это получилось – судить нашим читателям, зрителям, — рассказал отец Павел.

В частности, в рамках сотрудничества со ВГИКом «Академия веры» создала 20 анимационных фильмов, которые в доступной и интересной форме рассказывают о христианстве.

— Проект этот уникальный, потому что во многом впервые показывает, что духовному учебному заведению можно сотрудничать со светским ВУЗом для того, чтобы евангельское слово в современном мире по-современному и прозвучало, — отметил ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий.