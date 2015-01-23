В Сергиевом Посаде почтили память протоиерея Александра Меня

Божественной литургией отметили в четверг 80-летие одного из известнейших православных миссионеров-просветителей конца XX века протоиерея Александра Меня в Сергиевском храме, построенном на месте его трагической гибели в поселке Семхоз Сергиево-Посадского района Московской области, сообщает РИА Новости.

По информации председателя Фонда имени Александра Меня и настоятеля храма иерея Виктора Григоренко в четверг вечером в киноконцертном зале "Дубрава" состоялся концерт и выступление людей, которые лично были знакомы с отцом Александром.

Протоиерей Александр Мень родился 22 января 1935 года. Его труды по основам христианского вероучения, истории религии и православному богослужению известны во всем мире и опубликованы на 16 языках общим тиражом около 7 миллионов экземпляров, а отдельные работы и статьи переведены на 40 языков.

Утром 9 сентября 1990 года по дороге в церковь отец Александр Мень был убит. Несмотря на личные распоряжения президента СССР и председателя Верховного Совета России, убийство осталось нераскрытым.