Прихожане академического Свято-Воскресенского храма отправили гуманитарную помощь для детских домов в зоне АТО

22 января, по благословению управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония, от Свято-Воскресенского академического храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана был отправлен гуманитарный груз предназначенный для детских домов Луганщины.

Об этом сообщает сайт КДАиС.

Помощь собрали прихожане храма, активисты Украинского общества ветеранов Афганистана и других общественных организаций Киева.

Для детей были собраны: пищевые запасы, одежда, игрушки, лекарства, швейное и медицинское оборудование.

Волонтеров сопровождающих груз благословил в дорогу первый проректор КДА настоятель храма протоиерей Сергий Ющик.

Отец Сергий поблагодарил прихожан и активистов за инициативу помочь страждущим детям находящихся в зоне боевых действий, и пожелал Божией помощи и защиты в дороге.