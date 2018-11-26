Предстоятель УПЦ благословил верующих на Рождественский пост

Рождественский пост — это время, когда мы должны подготовить себя к встрече с Родившимся Христом Спасителем.

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в эфире передачи «Православный вестник», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель напомнил, что в конце Поста будет великий праздник Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

«Церковь духовно готовит нас к этому великому духовному пиру через телесное и духовное содержание, через пост и молитву», — отметил Блаженнейший владыка.

Митрополит Онуфрий также призвал всех: «Старайтесь не только воздерживаться от скоромной пищи, старайтесь бороться со злыми чувствами, старайтесь любить друг друга, терпеть друг друга и прощать друг друга, потому что это есть суть христианского вероучения и это суть, к которой ведет каждый Пост и в частности Рождественский Пост».

Предстоятель поздравил всех и пожелал помощи Божией, чтобы нам провести Пост «с пользой для души и с радостью встретить великий праздник Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».