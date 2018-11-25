В Загаецком монастыре на Тернопольщине почтили святителя Иоанна Милостивого
Сегодня, 25 ноября, Украинская Православная Церковь отмечает день памяти святителя, патриарха александрийского Иоанна Милостивого.
Этот день является престольным праздником обители в селе Малые Загайцы Шумского района Тернопольской области. Праздничную Божественную Литургию в монастыре возглавил управляющий Тернопольской епархией УПЦ митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий), сообщает "Православне Тернопілля".
За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в государстве.
Согласно решения Священного Синода Украинской Православной Церкви архимандрит Герман был назначенным наместником, игуменом Загаецкого мужского монастыря в честь Святителя Иоанна Милостивого.
Настоятель обители архимандрит Герман получил значительную церковную награду - жезл как символ духовной власти.
Владыка Сергий вручил наместнику мужского монастыря икону Божией Матери «Геронтиса» (что означает «старица», «наставница») – одна из самых почитаемых святынь Святой горы Афон, покровительница старцев и старчества.
После Богослужения епископ Шуйский Иов обратился со словами проповеди к верующим.