В Загаецком монастыре на Тернопольщине почтили святителя Иоанна Милостивого

Сегодня, 25 ноября, Украинская Православная Церковь отмечает день памяти святителя, патриарха александрийского Иоанна Милостивого.

Этот день является престольным праздником обители в селе Малые Загайцы Шумского района Тернопольской области. Праздничную Божественную Литургию в монастыре возглавил управляющий Тернопольской епархией УПЦ митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий), сообщает "Православне Тернопілля".

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в государстве.

Согласно решения Священного Синода Украинской Православной Церкви архимандрит Герман был назначенным наместником, игуменом Загаецкого мужского монастыря в честь Святителя Иоанна Милостивого.

Настоятель обители архимандрит Герман получил значительную церковную награду - жезл как символ духовной власти.

Владыка Сергий вручил наместнику мужского монастыря икону Божией Матери «Геронтиса» (что означает «старица», «наставница») – одна из самых почитаемых святынь Святой горы Афон, покровительница старцев и старчества.

После Богослужения епископ Шуйский Иов обратился со словами проповеди к верующим.