В Одессе провели Иннокентьевские чтения, посвященные Крещению Руси

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы 24 ноября состоялись IV-е Иннокентьевские образовательные чтения «Крещение Руси: история и значение», организованные Отделом религиозного образования и катехизации Одесской епархии УПЦ.

Для участия в заключительном этапе Чтений были приглашены все участники, сообщает "Православная Одесса".

В этом году лауреатами Чтений стали 21 участник, трое участников были удостоены гран-при. Завершилось мероприятие лингвистической игрой.