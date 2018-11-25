В Одессе провели Иннокентьевские чтения, посвященные Крещению Руси
19:56, 25 ноября 2018Православие
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В Одессе провели Иннокентьевские чтения, посвященные Крещению Руси / eparhiya.od.ua
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы 24 ноября состоялись IV-е Иннокентьевские образовательные чтения «Крещение Руси: история и значение», организованные Отделом религиозного образования и катехизации Одесской епархии УПЦ.
Для участия в заключительном этапе Чтений были приглашены все участники, сообщает "Православная Одесса".
В этом году лауреатами Чтений стали 21 участник, трое участников были удостоены гран-при. Завершилось мероприятие лингвистической игрой.
В Одессе провели Иннокентьевские чтения, посвященные Крещению Руси / eparhiya.od.ua
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