Митрополит Онуфрий призвал не осуждать монахов

Библия учит нас любить Бога — всем сердцем, всем разумением и любить ближнего своего — как самого себя.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время воскресной проповеди в Киево-Печерской Лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель отметил, что учиться тому, как нужно любить Бога — всем сердцем, всем разумом — и ближнего — как самого себя — и как правильно оказывать милостыню нуждающимся, мы должны на примере житий святых угодников Божьих.

Владыка разъяснил, что «любовь к Богу воплощается в исполнении заповедей Божьих, а любовь к ближнему — это когда человек жертвует собой ради ближнего».

По словам Архипастыря, ярким примером того, каким должен быть добрый христианин, является святитель Иоанн Милостивый, Патриарх Александрийский, память которого сегодня празднуется.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил, что святитель Иоанн Милостивый не только сам постоянно давал милостыню нуждающимся, но и собственным примером и изобретательностью делал окружающих милосердными.

В частности Блаженнейший владыка рассказал о таком поучительном случае, когда святитель Иоанн пришел в больницу с жадным епископом Троилом. Свт. Иоанн, зная, что у епископа были средства, намеренно прилюдно сказал: «Смотри, какие люди бедные, они нуждаются в лекарствах и пропитании. Дай им милостыню». И священнослужитель, чтобы не сказали, что он жадный, дал милостыню, однако так ему было жалко своих денег, что он заболел.

«Свт. Иоанн понимал, почему это произошло — от скупости — и пришел к нему и предложил: «Слушай, я вижу, что ты заболел, потому что тебе жаль денег, которые ты раздал. Вот тебе деньги, бери! А мне напиши расписку, что отказываешься от тех даров, которые Бог должен дать тебе за твою милостыню. Пусть эти дары возьмет Иоанн». Епископ такую расписку написал», — продолжил Предстоятель.

И вскоре, добавил Владыка, епископу Троилу приснилось, что на Небе у него есть прекрасный дом, но вдруг пришли люди и сказали, что это уже не его «место покоя». «Он понял, что ту награду, которую Господь готовил ему за его милосердие, он отдал свт. Иоанну», — пояснил Архипастырь.

В то же время милостыня, как напомнил Предстоятель, может быть не только материальной, но и духовной, которую, к слову, также оказывал свт. Иоанн Милостивый при жизни.

Однажды духовная милостыня стала поучительной и для самого святителя. Как-то люди, увидев, как один монах три дня подряд ходит с красивой девушкой, и не узнав истинный смысл тех «прогулок», донесли свт. Иоанну, что монах «совершает с ней грех». Святитель даже приказал наказать монаха, однако впоследствии узнал правду — монах помогал девушке выбрать монастырь для послушания.

«Никогда никого не суди! Особенно монахов. У них подвиг тайный… И Бог им поручает осуществлять такое замечательное и великое, что мы не можем понять этого», — привел слова святителя Иоанна Милостивого Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка добавил, что не судить другого, даже если человек пал или падает, — это и есть настоящая духовная милость. «Если человек действительно падает, то помоги ему. Скажи: «Господи, помоги ему, укрепи его, дай ему силы встать и не упасть!». Это христианское отношение к тому, кто грешит. Это является духовной милостыней», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.