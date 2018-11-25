Митрополит Антоний рассказал что ожидает архиереев УПЦ, которые пойдут на объединительный Собор

Если кто-то из епископов УПЦ пойдет на объединительный Собор, то верующие и духовенство будут первыми, кто не пустят их обратно в свои митрополии.

Об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал в интервью греческому агентству церковных новостей «Ромфея», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Они потеряют свои митрополии и останутся ни с чем. Это означает, что тема «константинопольской автокефалии» не находит поддержки внутри нашего верующего народа», - сказал митрополит Антоний.

Он также прокомментировал информацию о том, что якобы 20-25 архиереев УПЦ пойдут на объединительный Собор.

«Если не 20, то хотя бы 10 архиереев точно пойдут, – в этом были уверены и на Фанаре. В наших СМИ писали, что на днях в Киеве тайно находился митрополит Галльский Эммануил с целью подготовить так называемый объединительный Собор. На самом же деле только один епископ, а именно митрополит Винницкий и Барский Симеон, отказался подписать решение Собора епископов УПЦ», - отметил управляющий делами УПЦ.

По его словам решение Винницкого митрополита не получило поддержки от духовенства и верующих.

«Эта позиция митрополита Симеона вызвала сильные протесты в среде клириков его митрополии - около 50 священников города Винница протестовали, а также множество мирян их поддерживали, так что митрополит Симеон, пусть даже и сам не подписал этих решений, однако был вынужден выступить с официальным заявлением, что решение Собора епископов является обязательным для всей Украинской Церкви, включая и Винницкую епархию. Он это сказал, потому что понял, что рискует потерять свою епархию, которая не поддерживает его в этом вопросе», - сказал митрополит.