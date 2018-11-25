Епископ Моравичский обнародовал позицию Сербской Церкви по украинскому вопросу

В интервью пресс-службе Одесской епархии УПЦ архиерей Сербской Православной Церкви, епископ Моравичский Антоний поделился своим видением религиозной ситуации в Украине.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Церковь Божия — это богочеловеческий организм, который состоит из Поместных Православных Церквей. Как человеческий организм состоит из различных членов, так и Церковь состоит из Поместных автокефальных Церквей. И если один член страдает, то и все тело болит. И если одна Церковь страдает, то и все Поместные Церкви не могут остаться равнодушными, — сказал епископ Антоний. — Естественно, что все мы прибегаем к молитве и делаем все, чтобы уврачевать такие проблемы. Особенно сейчас это актуально для Украины, где пытаются смутами разделить единство Православной Церкви».

Епископ Моравичский Антоний рассказал о позиции Сербской Церкви: «Сербская Православная Церковь в лице своего Архиерейского Собора, который состоялся 6-8 ноября сего года, приняла очень четкое решение о том, что будет признавать только каноническую Украинскую Православную Церковь под омофором Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и не будет признавать и сослужить с раскольническими организациями, которые возглавляет Михаил Денисенко и так называемый митрополит Макарий (Малетич)».

Говоря о том, что думают Поместные Православные Церкви об украинской автокефалии, владыка Антоний добавил: «Я надеюсь, что все Поместные Православные Церкви понимают эту проблему и поддерживают всячески истинное Православие. Многие Поместные Церкви определились по этому вопросу — Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Румынская, Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии. Практически все Поместные Церкви официально заявили о поддержке канонической Украинской Православной Церкви».

«Мы не понимаем: 300 лет была одна Церковь, а сейчас вдруг все поменялось. Это каноническое нарушение, которое разрушает церковные традиции. И, во-вторых, давать Томос и автокефалию может не одна Православная Церковь, а через консенсус всех Православных Поместных Церквей. Их никто по этому вопросу не спросил, и большинство из них не согласны с решением Константинопольского Патриархата», — подчеркнул архиерей Сербской Православной Церкви.