В Киево-Печерской лавре помолились о погибших в годы Голодомора

В Воскресенье, 24 ноября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви. Также была совершена заупокойная молитва о погибших в годы Голодомора. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил верным притчу о милосердном самарянине и рассказал о жизни и добрых делах святителя Иоанна Милостивого, память которого сегодня чтит Церковь. Архипастырь также призвал верующих быть милостивыми к ближним и объяснил, что такое духовная милостыня.

“Это духовная милостыня – когда человек не судит другого, если увидит человека, который упал или падает [духовно], то он сочувствует ему и говорит: “Господи, помоги ей! Если он действительно падает, помоги ему, укрепи его, дай ему силу встать и не упасть!”. – Это христианское отношение к тому, кто совершает грех”.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил две хиротонии: в священника – диакона Виктора Григорьева, клирика храма в честь Рождества Богородицы в с. Гвоздов; в диакона Виталия Горзова, сотрудника Отдела внешних церковных связей УПЦ.

В конце богослужения Предстоятель поздравил паству с воскресным днем и пожелал, чтобы Господь, молитвами Богородицы, благословил всех и дал необходимое для жизни земной и вечной.