Митрополит Онуфрий принял участие в государственной церемонии памяти жертв Голодомора

Сегодня, 24 ноября, на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» состоялась государственная церемония чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В мероприятии приняли участие Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Возглавил государственную церемонию Президент Украины Петр Порошенко. На мероприятии присутствовали представители власти и дипломатического корпуса, религиозные лидеры различных конфессий и общественные деятели.

Президентом была объявлена общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу». Наконец, присутствующие отдали дань уважения всем, кто погиб от голода в 1932-1933 годах.

День памяти жертв Голодомора ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября. В 2018 году День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов приходится на 24 ноября. В этом году вспоминают 85-ю годовщину трагических событий.