Архиепископ Пражских и Чешских земель прибыл в Одессу

Архиепископ Пражских и Чешских земель Михаил 24 ноября прибыл в Одессу.

В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре его встретил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, сообщает «Православная Одесса».

«Мы приехали показать наше единство с вами, как представители автокефальной церкви», - сказал архиепископ Михаил.

Также архиепископ Михаил рассказал об истории православия в Чехии и святом равноапостольном Кирилле, который принес православие на эти земли.

«Мы очень вам сочувствуем и объясняем народу, что все мы с вами – и чехи, и словаки, и закарпатцы, и даже православные немцы – должны быть, как одна семья. Ваши радости – наши радости, Ваша беда – и наша беда. Мы должны поддерживать друг друга и словом, и молитвой. У нас в епархии за каждой литургией читаются молитвы о мире в Украине, о единстве церкви», - подчеркнул архиепископ Михаил.

Митрополит Агафангел вручил архиепископу Михаилу панагию с изображением Касперовской иконы Божией Матери, небесной Покровительницы Причерноморского региона.