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Архиепископ Пражских и Чешских земель прибыл в Одессу

17:19, 24 ноября 2018
Православие
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Архиепископ Пражских и Чешских земель (справа) прибыл в Одессу / eparhiya.od.ua

В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре его встретил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, сообщает «Православная Одесса».

«Мы приехали показать наше единство с вами, как представители автокефальной церкви», - сказал архиепископ Михаил.

Также архиепископ Михаил рассказал об истории православия в Чехии и святом равноапостольном Кирилле, который принес православие на эти земли. 

«Мы очень вам сочувствуем и объясняем народу, что все мы с вами – и  чехи, и словаки, и закарпатцы, и даже православные немцы – должны  быть, как одна семья. Ваши радости – наши радости, Ваша беда – и наша  беда. Мы должны поддерживать друг друга и словом, и молитвой. У нас в  епархии за каждой литургией читаются молитвы о мире в Украине, о единстве церкви», - подчеркнул  архиепископ Михаил.

Митрополит Агафангел вручил  архиепископу Михаилу панагию с изображением Касперовской  иконы Божией Матери, небесной Покровительницы Причерноморского региона.

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